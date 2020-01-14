Власти Таррагоны предупредили о химической угрозе из-за взрыва

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Власти Таррагоны рассказали о возможной химической угрозе, которую мог спровоцировать взрыв на нефтехимическом заводе. Об этом сообщает Sky News.

Администрация города советует местным жителям оставаться дома, плотно закрывать двери и окна до появления соответствующего разрешения властей.

Они также исключают появление токсичного облака.

Очевидцы заявляют, что взрыв был слышен с расстояния в несколько километров от завода.

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