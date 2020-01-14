Власти Таррагоны предупредили о химической угрозе из-за взрыва
Власти Таррагоны рассказали о возможной химической угрозе, которую мог спровоцировать взрыв на нефтехимическом заводе. Об этом сообщает Sky News.
Администрация города советует местным жителям оставаться дома, плотно закрывать двери и окна до появления соответствующего разрешения властей.
Они также исключают появление токсичного облака.
Очевидцы заявляют, что взрыв был слышен с расстояния в несколько километров от завода.
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