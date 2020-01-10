СМИ обнародовали видео поражения ракетой украинского Boeing 737 в Тегеране

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Газета The New York Times показала видео, на котором, вероятно, запечатлено попадание иранской ракеты в летевший на Украину Boeing 737.

На видео, которое сняли в сумерках, видна вспышка в небе недалеко от аэропорта Тегерана. Издание, которое проверило подлинность записи, утверждает, что на видео зафиксирован момент, когда украинский авиалайнер был сбит через несколько минут после вылета.

«Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет», — говорится в подписи к записи.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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