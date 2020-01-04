Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин планирует затронуть тему преодоления бедности россиян в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Об этом он сообщил ТАСС.

Российский лидер рассказал, что тема послания пока продумывается.

«Вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», — сказал Путин.

Также глава государства отметил, что обеспокоен стагнацией в реальных доходах граждан, и подчеркнул, что этот вопрос надо решить.