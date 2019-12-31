Экстренную посадку в Екатеринбурге совершил летевший из Новосибирска в Москву самолет

Пассажирский самолет, рейса Новосибирск-Москва, экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника, самолет со 115 людьми на борту благополучно совершил аварийную посадку.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющей данный рейс, подтвердили факт вынужденной посадки самолета в аэропорту Кольцово.

Там уточнили, что во время полета сработала индикация неисправности одного из двигателей.

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