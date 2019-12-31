Владельцы ТЦ «Зимняя вишня» выплатят потерпевшим 36 млн рублей дополнительной компенсации

Кемеровский суд обязал владельцев ТЦ «Зимняя вишня» выплатить дополнительную компенсацию родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре в общей сумме 36 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что таким образом суд удовлетворил восемь исков от потерпевших о взыскании компенсации вреда.

В начале декабря были вынесены решения по 30 аналогичным искам на общую сумму 118 млн руб. Размер данных компенсаций составляет от 1 млн руб. в случае вреда здоровью до 3 млн руб. в случае смерти.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.