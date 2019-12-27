Путин выразил президенту Казахстана соболезнования в связи с авиакатастрофой

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Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета близ Алма-Аты 27 декабря. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится телеграмме.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. В ЧС МВД Казахстана уточнили, что в результате крушения самолета под Алма-Атой погибли 12 человек, 49 пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил днем траура 28 декабря в связи с авиакатастрофой.

В настоящее время Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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