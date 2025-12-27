Размер шрифта
Российский сенатор рассказал, будет ли Трамп участвовать в решении кризиса на Украине

Пушков: Трамп не будет давать украинскому кризису развиваться без своего участия
Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп не будет давать украинскому кризису развиваться без своего участия.

«Трамп явно не собирается «отойти в сторону» и дать украинскому кризису развиваться без его участия», — написал Пушков.

Он добавил, что для Трампа «ставки также высоки», ведь он заявил о своей главенствующей роли в урегулировании российско-украинского конфликта и теперь должен ей соответствовать. В особенности в год выборов в конгресс Трампу нужен результат, промежуточная оценка его президентства.

26 декабря американский президент сообщил, что вскоре планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США отметил, что «ожидает хорошего разговора» и подчеркнул, что поговорит с главой российского государства «в ближайшее время, как только захочет».

25 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Путин поздравил американского президента с Рождеством.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что у жителей Соединенных Штатов фактически уже начались рождественские каникулы. Он отметил, что «там замирает жизнь на это время», однако, если возникнет необходимость, телефонный разговор Путина с Трампом будет оперативно согласован.

Ранее Трамп заявил, что предложения Зеленского по урегулированию не имеют значения без одобрения США. 

