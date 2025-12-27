Путин рассказал об искусственном интеллекте в работе МЧС

МЧС обеспечено современным оборудованием, а в программы, которые сопровождают работу спасателей, встроен искусственный интеллект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем спасателя, видеозапись опубликовал Кремль.

«Сегодня на вооружении МЧС современная техника и оборудование. Внедряются программы с элементами искусственного интеллекта», — сказал он.

Глава государства отметил, что повышенное внимание сегодня уделяют предотвращению катастроф, в том числе с использованием космического мониторинга.

По словам российского лидера, техническая оснащенность и уровень подготовки сотрудников ведомства растут каждый год.

Путин назвал МЧС России «одной из наиболее эффективных спасательных структур в мире».

«За прошедшее время только за рубежами России было проведено более 600 операций поисково-спасательного и гуманитарного характера», — указал он.

В ночь на 27 декабря Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.

Ранее глава МЧС рассказал о готовности метро при возникновении опасностей.