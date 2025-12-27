Размер шрифта
В Ленинградской области горит склад

МЧС: одноэтажный склад горит в Ленинградской области
МЧС России

В Ломоносовском районе Ленинградской области загорелось одноэтажное складское помещение. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Ломоносовский район, деревня Разбегаево... Установлено, что открытым огнем горит одноэтажное складское здание», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что для ликвидации пожара привлекли более 20 человек и пять единиц техники.

Информация о пострадавших в данный момент выясняется. Обстоятельства и причину возгорания «установят по результатам работы дознавателей ОНД и ПР Ломоносовского района».

26 декабря в Москве на улице Зои и Александра Космодемьянских произошел пожар в здании академии МВД. Никто не пострадал. По данным mk.ru, там загорелся удлинитель. Пожар ликвидировали огнетушителем на площади в квадратный метр.

Также в этот день сообщалось, что в подмосковных Химках загорелось нежилое здание. К тушению привлекли 57 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 27 человек и 9 единиц техники, добавили в московском ведомстве.

Ранее в Красноярском крае произошел мощный пожар в мебельном цехе.

