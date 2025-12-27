Размер шрифта
Названа дата похорон основателя телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской

Основателя РЕН ТВ Лесневскую похоронят 28 декабря на Даниловском кладбище
Ирена Лесневская (30 мая 1942 — 24 декабря 2025) — деятель советского и российского телевидения, журналист, продюсер. Основатель, соучредитель и президент телекомпании REN-TV, а также соучредитель, издатель и главный редактор журнала The New Times.
Алексей Никольский/РИА Новости

Похороны журналиста и основателя телекомпании РЕН ТВ Ирены Лесневской пройдут 28 декабря в 15:00 на Даниловском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, прощание с Лесневской состоится в 12:00 на Востряковском кладбище.

24 декабря телеведущая Марианна Максимовская сообщила, что Лесневская скончалась на 84-м году жизни.

Будущая журналистка родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР (ныне — Казахстан). Затем, через три года, в 1945-м, Ирена вместе с матерью и братом переехала в Москву.

После окончания школы прошла обучение на режиссерском факультете Российского университета театрального искусства (ГИТИС) и в 60-е годы окончила телевизионное отделение факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

За свою карьеру Лесневская была сотрудницей Центрального телевидения СССР, в 80-е годы журналистка работала над знаменитой программой «Кинопанорама». В 1991 году она учредила компанию РЕН ТВ, через шесть лет — одноименный канал.

Ранее в Нью-Йорке умер «король аккомпанемента» Левон Оганезов.

