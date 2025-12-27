Жители московского ЖК не могли попасть домой из-за прорыва трубы

В московском ЖК от «Донстроя» жители остались без лифтов из-за прорыва трубы

Жители московского ЖК бизнес-класса «Сердце столицы» от «Донстрой» долгое время не могли попасть в свои квартиры из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Telegram-канал «Все о стройке».

«В 38-этажном доме прорвало трубу, и теперь люди остались без лифтов. По их словам, решать проблему в УК не торопятся», - говорится в сообщении.

Жители ЖК жалуются, что несколько часов не могли попасть домой из-за прорванной трубы.

Официальных комментариев от застройщика по поводу произошедшего на момент публикации не поступало.

Накануне в одном из корпусов жилого комплекса «Остров» в Москве, который возводит «Донстрой», произошел пожар.

Ранее сообщалось, что жители новостройки от застройщика ПИК ждут лифтов по 50 минут.