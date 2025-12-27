Размер шрифта
Бойцы РФ используют тележку с громкоговорителем для принуждения ВСУ к сдаче в плен

Российские бойцы принуждают ВСУ к сдаче с помощью тележки с громкоговорителем
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие используют самодельную роботизированную тележку с громкоговорителем для психологического воздействия на украинские подразделения, что заставляет бойцов ВСУ сдаваться в плен. Об этом сообщает газета «Известия».

Установка, собранная бойцами 1442-го гвардейского мотострелкового подразделения из подручных материалов — металлических уголков, вешалки и двигателя от шуруповерта, — транслирует сводки Минобороны РФ о продвижении российских войск, а также гимн России и русские песни. Мощности громкоговорителя хватает, чтобы звук был слышен на расстоянии до 400 метров.

«Лучше всего, когда получается взять позицию врага без боя. Иногда так случается, и боевики ВСУ, не выдержав давления, сами сдаются в плен», — рассказал командир роты с позывным Пионер.

До этого сообщалось, что всплеск желающих сдаться в плен российской армии среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий Telegram-бот.

Ранее военный ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен ВС России.

