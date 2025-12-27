Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В США полиция изъяла более 25 кг наркотиков, замаскированных под рождественские подарки

Полиция штата Кентукки изъяла более 25 кг метамфетамина в рождественских подарках
Shutterstock

Полицейские американского штата Кентукки изъяли более 25 кг метамфетамина, который был замаскирован под рождественские подарки. Об этом говорится в заявлении полиции Джефферсонтауна в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что правоохранители задержали 23-летнего жителя Небраски Джейкоба Таламантеса. Поводом для ареста стало обнаружение свыше 55 фунтов наркотического вещества в автомобиле подозреваемого.

Во время внешнего осмотра машины кинолог подал сигнал о возможном наличии запрещенных веществ. При проверке багажника полицейские нашли несколько коробок, завернутых в рождественскую подарочную бумагу, внутри которых находился метамфетамин.

Задержанный признался следователям, что ехал из штата Айова и планировал продать наркотики. Ему предъявили обвинение в торговле запрещенными веществами.

До этого американское министерство внутренней безопасности обнародовало данные, из которых следует, что украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США из постсоветских стран. Ведомство опубликовало список с информацией об арестованных мигрантах, которых власти США обвиняют в разных преступлениях. В перечень попали 27 украинцев, которых обвиняют в продаже наркотиков, преступлениях сексуального характера, грабежах, мошенничестве, торговле людьми.

Ранее Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512479_rnd_7",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+