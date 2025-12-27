Полицейские американского штата Кентукки изъяли более 25 кг метамфетамина, который был замаскирован под рождественские подарки. Об этом говорится в заявлении полиции Джефферсонтауна в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что правоохранители задержали 23-летнего жителя Небраски Джейкоба Таламантеса. Поводом для ареста стало обнаружение свыше 55 фунтов наркотического вещества в автомобиле подозреваемого.

Во время внешнего осмотра машины кинолог подал сигнал о возможном наличии запрещенных веществ. При проверке багажника полицейские нашли несколько коробок, завернутых в рождественскую подарочную бумагу, внутри которых находился метамфетамин.

Задержанный признался следователям, что ехал из штата Айова и планировал продать наркотики. Ему предъявили обвинение в торговле запрещенными веществами.

До этого американское министерство внутренней безопасности обнародовало данные, из которых следует, что украинские мигранты возглавили рейтинг преступников в США из постсоветских стран. Ведомство опубликовало список с информацией об арестованных мигрантах, которых власти США обвиняют в разных преступлениях. В перечень попали 27 украинцев, которых обвиняют в продаже наркотиков, преступлениях сексуального характера, грабежах, мошенничестве, торговле людьми.

Ранее Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке.