Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В США сообщили, что видят в России площадку для крупных инвестиций

WSJ: окружение Трампа видит в России золотую жилу для бизнеса
Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года
Сергей Булкин/РИА Новости

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рассматривает Россию как перспективную площадку для крупного бизнеса, несмотря на сопутствующие риски. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заинтересованы в возвращении России в мировую экономическую систему. Главной целью они видят получение выгоды для американских инвесторов от доступа к российским ресурсам — не только нефти, газу и минералам, но и масштабным технологическим проектам.

Как отмечает WSJ, заключение мирного соглашения по Украине может стать ключом к открытию российского рынка для новых сделок. При этом в США существуют опасения, что сближение с Москвой может нести риски для экономической безопасности страны.

15 декабря глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи заявил, что прямой удар для бизнеса США от западных санкций против России составил порядка $100 млрд.

Ранее Трамп заявил о тяжелом положении российской экономики. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512545_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+