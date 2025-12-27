Размер шрифта
Адвокат объяснил, как защитить себя, если вы стали жертвой домогательств на корпоративе

Адвокат Халеян: за домогательства на корпоративе можно требовать компенсацию
Me dia/Shutterstock/FOTODOM

Корпоративы иногда превращаются в зону риска, когда шутки становятся унижением, а легкий флирт начинает сопровождаться навязчивыми прикосновениями. О том, как действовать в подобных ситуациях, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

По словам эксперта, первый шаг — забота о своей безопасность, а не попытки разрулить конфликт по-тихому».

«Если вы видите угрозу насилия или чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, уходите в людное место, просите помощи у охраны или администрации площадки и вызывайте полицию. Это нормальная реакция, а не скандал», — отметил Халеян.

Дальше важно зафиксировать случившееся на видео, аудио, сохранить переписку, имена свидетелей, время и место, обращение к охране или организаторам. Эксперт посоветовал не откладывать, так как на следующий день часть людей уже будет говорить, что ничего не помнят.

«Доказательства в таких историях решают многое. Они помогают восстановить картину и не дают свести все к «сама виновата, сам виноват», — добавил он.

С правовой точки зрения домогательства и травля могут иметь разную квалификацию. Если человека принуждают к действиям сексуального характера через угрозы, шантаж, то возможна ответственность по ст. 133 УК РФ. Если были действия сексуального характера с применением насилия либо угрозой насилия, то речь уже идет о ст. 132 УК РФ. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда оцениваются по ст. 119 УК РФ. Физическое воздействие, причинившее физическую боль без последствий, может повлечь ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ, а при легком вреде здоровью — по ст. 115 УК РФ.

Даже если мероприятие проходит в ресторане, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, подчеркнул Халеян. По итогам проверки работодатель вправе применять дисциплинарные взыскания в порядке ТК РФ, но, как отметил адвокат, внутреннее разбирательство не отменяет обращение в правоохранительные органы при наличии признаков преступления.

Наконец, пострадавший может требовать компенсацию вреда, сказал эксперт. По общему правилу вред возмещается в полном объеме лицом, причинившим его.

«Главная ошибка — пытаться замять дело, потому что «неудобно перед коллегами». Когда начинается травля или давление, важно выбирать свою безопасность и фиксировать факты. Злоумышленник, если его вина будет доказана, должен нести ответственность», — подвел итог Халеян.

