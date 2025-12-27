Путин назвал МЧС одной из лучших спасательных структур в мире

Путин в День спасателя назвал МЧС одной из лучших спасательных структур в мире

Президент России Владимир Путин назвал МЧС России одной из самых эффективных спасательных структур в мире, а по ключевым направлениям — лучшей и не имеющей равных. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня спасателя, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что за 35 лет существования ведомства российские спасатели провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за рубежом. При этом все основные усилия и ресурсы МЧС направлены на обеспечение безопасности граждан России.

Путин также подчеркнул, что страна никогда не забудет сотрудников, которым не удалось выжить при исполнении служебного долга, и выразил уверенность, что новые поколения спасателей будут достойны этого высокого призвания.

«С каждым годом растут техническая оснащенность, уровень подготовки сотрудников МЧС. Нарабатывается уникальный опыт и авторитет одной из наиболее эффективных спасательных структур в мире», — сказал президент.

День спасателя отмечается в России ежегодно 27 декабря. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, позже преобразованный в МЧС России. В 2025 году ведомство отмечает 35-летие.

Ранее Мария Захарова рассказала о «невероятном» подарке Путина.