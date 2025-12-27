В этом году для новогоднего горячего блюда россияне чаще выбирают курицу

Россияне все чаще выбирают курицу для горячего блюда на Новый год

Одним из лидеров покупательского спроса для подготовки новогоднего стола стала тушка курицы: число покупок этого продукта в декабре 2025 года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Утка же, напротив, утратила популярность: спрос на нее упал на 7%.

С этими данными с «Газетой.Ru» поделились аналитики Контур.Маркета (входит в экосистему для бизнеса Контур).

Средняя стоимость курицы в розничных магазинах в декабре текущего года составила 476 рублей (+17% к цене прошлого года). Настолько же подорожала тушка утки: с 672 рублей в 2024 году до 788 рублей в 2025.

Еще одним лидером покупательского спроса в предновогоднюю пору в этом году стала семга: +21% к объему покупок в прошлом году. Средняя стоимость этой рыбы в магазинах составила 2013 рублей за килограмм (+11% к прошлогоднему ценнику). А вот интерес к форели, несмотря на более низкую цену (1656 рублей за 1 кг), снизился на 16%.

Аналитик Контур.Маркета Ксения Корзан уточнила, что за прошедший год средняя стоимость новогодней продуктовой корзины, которая включает в том числе ингредиенты для салатов и бутербродов, выросла на 11%.

