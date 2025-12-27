Размер шрифта
Новости. Общество

В этом году для новогоднего горячего блюда россияне чаще выбирают курицу

Россияне все чаще выбирают курицу для горячего блюда на Новый год
Anna_Pustynnikova/Shutterstock/FOTODOM

Одним из лидеров покупательского спроса для подготовки новогоднего стола стала тушка курицы: число покупок этого продукта в декабре 2025 года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Утка же, напротив, утратила популярность: спрос на нее упал на 7%.

С этими данными с «Газетой.Ru» поделились аналитики Контур.Маркета (входит в экосистему для бизнеса Контур).

Средняя стоимость курицы в розничных магазинах в декабре текущего года составила 476 рублей (+17% к цене прошлого года). Настолько же подорожала тушка утки: с 672 рублей в 2024 году до 788 рублей в 2025.

Еще одним лидером покупательского спроса в предновогоднюю пору в этом году стала семга: +21% к объему покупок в прошлом году. Средняя стоимость этой рыбы в магазинах составила 2013 рублей за килограмм (+11% к прошлогоднему ценнику). А вот интерес к форели, несмотря на более низкую цену (1656 рублей за 1 кг), снизился на 16%.

Аналитик Контур.Маркета Ксения Корзан уточнила, что за прошедший год средняя стоимость новогодней продуктовой корзины, которая включает в том числе ингредиенты для салатов и бутербродов, выросла на 11%.

Ранее врач назвала самые вредные сладости в детских новогодних подарках.

