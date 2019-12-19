СК возбудил уголовное дело после стрельбы у здания ФСБ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы у здания ФСБ вы центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее ФСБ сообщила, что открывший стрельбу в центре Москвы нейтрализован.

Дело возбуждено по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника», злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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