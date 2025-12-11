Онколог перечислил продукты, повышающие риск развития рака

Онколог Владимир Ивашков опубликовал список продуктов, которые повышают риск развития рака. В своем Telegram-канале доктор разделил их на три категории — что можно употреблять регулярно, что стоит покупать реже и от чего следует полностью отказаться.

Ивашков рекомендует полностью исключить из рациона колбасы, сосиски, бекон, копчености, консервированное мясо, готовые завтраки, замороженную пиццу, полуфабрикаты, наггетсы и соусы со сложным составом. Он напомнил, что любой алкоголь повышает риск развития семи видов рака. Чипсы, сухарики и снеки с добавками он также отнес к нежелательным продуктам.

При этом онколог посоветовал реже употреблять красное мясо — не более 350 граммов в неделю. Осторожнее стоит относиться к безалкогольному вину, йогуртам и сладким творожкам из-за высокого содержания сахара, отметил Ивашков.

По его словам, для регулярного употребления подходят птица, жирные сорта рыбы и морепродукты, а также свежие овощи и фрукты, в частности брокколи, брюссельская капуста, кале, малина, авокадо, груши и артишоки. Онколог также рекомендует употреблять кефир, натуральный йогурт, творог, тофу, цельнозерновой хлеб, гречку, овсянку, киноа и булгур. Среди напитков специалист назвал безопасными кофе и чай, а среди закусок — сыр, несоленые орехи, овощные палочки и сушеную рыбу.

В начале декабря кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что пассивное курение, то есть нахождение рядом с курящим человеком, фактически равносильно активному, так как наносит серьезный вред здоровью и грозит развитием онкозаболеваний.

Ранее онколог назвал привычку, которая в пять раз повышает риск развития рака.