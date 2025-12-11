«Квартиру разнесло»: под Волгоградом из-за взрыва обрушился жилой дом

В городе Петрове Вале в Волгоградской области в результате взрыва газа частично обрушился многоквартирный дом. Пострадали четыре человека, все они получили ожоги. В квартире, где произошел взрыв, никто не жил. За час до инцидента соседи чувствовали в подъезде отчетливый запах газа и слышали свист. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В городе Петрове Вале в Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом на улице Ленина. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа, вызванный нарушениями при эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

По данным МЧС РФ, взрыв произошел на 4 этаже, площадь разрушения составила 90 кв. м. Из частично обрушившегося дома эвакуировали 48 жильцов. Также спасатели вытащи из-под завалов одного человека.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Свою проверку также начала региональная прокуратура.

Что известно о пострадавших?

«Есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь — все доставляются в медучреждения города Камышина», — заявили волгоградские власти.

Как рассказали в региональном управлении СК РФ, в квартире, где произошел взрыв, никто не жил. Все пострадавшие — жильцы соседних квартир, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошел резкий выброс газа.

V1.RU со ссылкой на источники сообщил, что трое раненых — члены одной семьи. Это пожилая женщина, ее брат и внучка.

«Пострадавшая семья присматривала за квартирой в момент отсутствия ее хозяев... Они услышали оттуда странный звук, схожий со свистом, а когда зашли внутрь — прогремел взрыв», — говорится в материале.

По информации администрации, среди раненых — женщины 1945 и 1965 г.р., мужчина 1967 г.р., а также девочка 2019 г.р. Состояние первой медики оценивают как тяжелое. Другие пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Life со ссылкой SHOT уточнял, что все они получили ожоги.

«Нет квартиры»

Жители дома сообщили, что примерно за час до инцидента чувствовали в подъезде отчетливый запах газа. По словам очевидцев, взрыв в доме на улице Ленина произошел около 14:45.

«Мы сидели дома, и тут как грохнуло… думали, может, упало чего. А потом нам соседи сказали: газ. Квартиру на четвертом этаже полностью разнесло, во всем доме окна повылетали», — рассказал V1.RU один из жильцов.

Другая очевидица в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что территорию вокруг дома засыпало обломками.

«Взрыв был достаточно сильный. Нет квартиры на четвертом этаже, повреждены соседние квартиры, и упали кирпичи на землю. Все рядом с домом оцепили, стоит спецтехника», — добавила она.