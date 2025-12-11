Россиянин испугался уголовного дела и отдал мошенникам 12,5 млн рублей

Житель Краснодара передал аферистам более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время разговора с 34-летним мужчиной неизвестные представлялись сотрудниками силовых структур. Они заявили, что краснодарцу грозит уголовная ответственность. По какой статье его якобы могли преследовать, не уточняется.

Испугавшись, россиянин стал выполнять все инструкции аферистов. Только 2,5 миллиона рублей мужчина взял из своих накоплений, остальную сумму он брал у знакомых и в кредит. Также пострадавший продал свой автомобиль. Всего краснодарец лишился 12,5 миллионов рублей.

«Кубанец сделал 33 денежных перевода мошенникам», – сообщается в публикации.

Позже, поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас сотрудники МВД разыскивают причастных к схеме.

