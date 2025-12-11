На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине продлили арест олигарху Коломойскому

Суд на Украине оставил олигарха Коломойского под стражей
Vladyslav Musiienko/Reuters

Суд на Украине оставил олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) под стражей. Об этом сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале.

«Суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского до 6 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

9 декабря издание «Страна» сообщило, что судебное заседание по делу Коломойского снова отменили по причине болезни судьи. До этого мероприятие было перенесено из-за поломки машины конвоя. Ранее Коломойский анонсировал, что хочет сделать на суде некое важное заявление.

Олигарха задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы. 14 сентября стало известно, что Коломойского лишили гражданства Кипра.

В марте прошлого года суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины.

Ранее экс-депутат Рады назвал самого опасного врага Зеленского.

