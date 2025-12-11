«Никаких агрессивных планов»: РФ готова юридически зафиксировать гарантию ненападения на ЕС

Лавров: Россия не собирается нападать на ЕС и готова это зафиксировать

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и готова это зафиксировать юридически. Ранее то же самое говорил и президент Владимир Путин. Он отметил, что Москва сама ранее предлагала диалог по вопросам общеевропейской безопасности и согласна на него сейчас, если зарубежные партнеры готовы «сесть и серьезно обсуждать» проблемы. Несмотря на это, в Европе в последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия «нападет» на НАТО в ближайшие годы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия не собирается нападать на Евросоюз и готова это юридически зафиксировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

«Что касается опасений со стороны Европы в отношении Российской Федерации, наших планов, наших мыслей, я не могу понять тех мотивов, которыми руководствуются европейские руководители. <…>

Мы не вынашиваем — президент [России Владимир Путин] об этом четко сказал — никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза. Готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии»,

— отметил министр иностранных дел РФ.

При этом, по словам Лаврова, такие гарантии должны быть зафиксированы на взаимной основе. В то же время глава МИД добавил, что Москва отвечает за свои слова, а «с той стороны царит откровенно милитаристский угар». В связи с этим он заявил, что, если Европа все-таки пример решение воевать, Россия готова «хоть сейчас».

Накануне во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации министр также говорил, что Россия не собирается воевать с Европой, однако будет отвечать на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и изъятие российских активов.

«Это звучит смешно»

27 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Бишкеке уже комментировал опасения европейских лидеров по поводу планов РФ о нападении на Европу.

«Россия не собирается нападать на Европу, для нас это звучит смешно, правда, мы никогда не собирались, но, если они хотят услышать от нас, ну, давайте, мы это зафиксируем. Вопросов нет», — заявил он.

Путин также добавил, что лидеры стран ЕС, которые публично говорят своим гражданам, что Москва собирается напасть на Европу, и призывают укреплять оборонный потенциал, «не в себе немножко» или «жулики какие-то».

«Трудно сказать, чем они руководствуются, но, с нашей точки зрения, это полная чушь, это ложь. Но, тем не менее, если это раскручено в общественном сознании, если они напугали своих граждан и хотят услышать, что мы не собираемся и у нас в планах нет, никаких агрессивных нет планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно», — уточнил президент РФ.

Он пояснил, что, если все хотят вместе поговорить, обсудить и расставить точки в вопросах общеевропейской безопасности, в этом действительно есть смысл. Москва, по словам российского лидера, и сама ранее это предлагала.

«Но, если наши западные партнеры, так назовем их, партнеры, хотят этого теперь, пожалуйста, мы готовы, но мы же с вами понимаем — это надо сесть и серьезно обсуждать, каждое слово там имеет значение», — подчеркнул Путин.

Европа готовится к войне

В ноябре глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что война между Россией и НАТО может начаться в ближайшие годы.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — подчеркнул он.

Впоследствии американская газета The Wall Street Journal сообщила, что в Германии уже подготовили секретный план войны с Россией. 5 декабря также стало известно, что бундестаг большинством голосов утвердил законопроект о возвращении в ФРГ добровольной воинской службы (призыв был отменен в 2011 году), чтобы нарастить личный состав бундесвера с текущих 183 тыс. человек до 260 тыс. к 2035 году, а также получить 200 тыс. резервистов. Немецкий канцлер Фридрих Мерц после этого заявил, что в стране могут вернуть и обязательную службу, если добровольная не сработает.

Аналогично ранее поступила Франция — президент страны Эммануэль Макрон заявил о возобновлении добровольной воинской службы на срок в 10 месяцев для мужчин и женщин с 18 лет.

Кроме этого, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что лидеры стран ЕС сами готовятся к войне с Россией и поставили цель достичь полной готовности к 2030 году .

«Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — отметил он.

Орбан также добавил, что переход к военному конфликту обычно проходит четыре стадии: разрыв дипломатических отношений, введение санкций и прекращение экономического сотрудничества, после чего следует прямое столкновение. По его словам, Евросоюз уже начинает переход к военной экономике.