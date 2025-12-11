В США заявили о необходимости знания английского языка водителями грузовиков

Администрация Белого дома выступила с заявлением о необходимости владения английским языком водителями грузового транспорта в целях повышения безопасности на дорогах США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, обращаясь к представителям СМИ, пишет РИА Новости.

«Особенно актуально это требование для тех, кто управляет крупногабаритными автомобилями и несет ответственность за безопасность американских граждан. Свободное владение устным и письменным английским языком представляется крайне важным. Мы считаем эту меру вполне обоснованной», — отметила пресс-секретарь.

Министр транспорта США Шон Даффи ранее анонсировал возможное введение запрета на управление грузовиками для лиц, не владеющих английским языком. По его словам, водители обязаны быть способными к коммуникации с правоохранительными органами и предоставлению информации о перевозимом грузе.

В августе в США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.

Ранее власти США просили уволить Ермака из-за незнания английского.