Назван напиток, укрепляющий кости пожилых женщин

Новые данные десятилетнего исследования, проведенного австралийскими учеными из Университета Флиндерса, показали: популярные напитки — кофе и чай — по-разному влияют на плотность костной ткани у пожилых женщин. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Остеопороз остается одной из ключевых глобальных проблем: после 50 лет его признаки появляются у каждой третьей женщины, а переломы становятся одним из основных факторов утраты подвижности в пожилом возрасте. На этом фоне любые поведенческие факторы, влияющие на плотность костей, приобретают особое значение.

Ученые анализировали потребление напитков и изменения минеральной плотности костной ткани в области бедра и шейки бедренной кости — зон, наиболее связанных с рисками переломов. За десять лет регулярно оценивались объём и частота потребления кофе и чая, а также фиксировались показатели BMD с помощью современных методов визуализации.

Исследователи обнаружили, что у любительниц чая плотность костной ткани была немного, но статистически значимо выше, чем у тех, кто чай не пьёт. По словам ведущего автора Энву Лю, даже небольшое повышение плотности может приводить к снижению числа переломов в масштабах популяции.

Кофе же показал более сложную картину. Умеренное потребление — две–три чашки в день — не оказывало вреда. Однако превышение пяти чашек в сутки было связано с более низкими показателями плотности костей, что указывает на потенциальный риск при чрезмерном употреблении. Особенно выраженными негативные эффекты кофе были у женщин с высокой алкогольной нагрузкой на протяжении жизни. При этом чай демонстрировал большей пользу для женщин с ожирением.

Богатые катехинами чайные листья могут стимулировать образование костной ткани и замедлять ее разрушение. Кофеин же, наоборот, способен вмешиваться в обмен кальция, хотя эти эффекты частично компенсируются при употреблении кофе с молоком.

Исследователи напомнили: фундаментальными факторами профилактики остаются достаточное потребление кальция и витамина D, физическая активность и контроль хронических заболеваний.

