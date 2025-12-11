«Получилось все, что запланировали». ВС РФ взяли под контроль Северск

Российская армия взяла под контроль Северск в ДНР, доложил Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства в ответ поздравил военных и заявил, что у них «получилось все, что запланировали». Он подчеркнул, что переход города под российский контроль приближает «новое наступление» ВС РФ и «изгнание» ВСУ из Донбасса. Кроме того, как подчеркнули военные и военкоры, теперь российским военным открыт путь к Славянско-Краматорской агломерации.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль города Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

«Освобожден город Северск», — сказал он президенту на совещании по ситуации в зоне СВО, проходившем в режиме видеоконференции.

Как рассказал командующий 3-й армией генерал-лейтенант Игорь Кузьменков, Вооруженные силы Украины создали глубоко эшелонированную оборону на востоке и на подступах к городу. Чтобы ее преодолеть, ВС РФ сначала блокировали Северск с трех сторон и перерезали логистические маршруты, после чего начали штурмовать городские кварталы.

«Наибольшее сопротивление противник оказывал в высотном квартале, на доломитном заводе, на хлебокомбинате и на железнодорожной станции, где подготовил укрепленные узлы обороны», — заявил Кузьменков, добавив, что, лишившись снабжения, ВСУ начали «беспорядочный отход», а российские войска взяли город под контроль.

Путин поздравил военнослужащих. Особенно он отметил командующего «Южной» группировкой войск Сергея Медведева: глава государства напомнил, что тот еще 20 ноября заверил его, что Северск будет взят не позднее середины декабря.

«Вы знаете, я вспоминаю свою поездку в Дагестан, это было уже достаточно давно, после завершения одной из заметных на тот период времени — и важных для нас и сегодня — антитеррористических операций. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина <...> подошла ко мне, взяла за руку и говорит: «Сказал и сделал. Мужчина». Вот я хочу сейчас эти слова вернуть Вам и всем вашим командирам, бойцам: «Сказал и сделал. Мужчина». Спасибо Вам за эту работу», — обратился президент к Медведеву.

Он также подчеркнул, что украинская армия, создавая укрепрайон в Северске, рассчитывала, что российские военные «увязнут» в штурме города, что позволит сдержать их наступление.

«У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, и все, что задумали», — сказал Путин военным.

Глава государства также попросил их «поменять точку нахождения»: во время совещания произошел обрыв связи, который Герасимов объяснил «воздействием РЭБ противника».

Значение Северска

Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, к началу СВО в городе проживало 11 тысяч человек. По словам Путина, переход города под контроль российских войск приближает «новое наступление» российских войск и «изгнание» украинских военных с территории Донбасса.

«Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое, успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», — сказал глава государства.

Медведев также подчеркнул, что контроль над городом создает условия для дальнейшего наступления в сторону Славянска. Там, как пояснил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, расположен крупный хаб ВСУ.

«Открыты пути на Краматорск и Славянск». Что означают успехи ВС РФ на фронтах? Президент России Владимир Путин второй раз за полторы недели посетил военный штаб. Ему доложили... 02 декабря 14:47

Кроме того, взятие Северска позволило российским войскам полностью обезопасить границу между Донецкой и Луганской народными республиками на всем ее протяжении, добавил военный корреспондент Александр Коц.

«Теперь у противника на «ленточке» не осталось опорных пунктов <...> Киев получил очередную – после Купянска, Красноармейска и Волчанска – звонкую оплеуху в начале зимней кампании. Это действует деморализующе на личный состав ВСУ и население, а также укрепляет нашу переговорную позицию», — добавил он.

В свою очередь военкор Евгений Поддубный заявил, что развитие наступления в этом направлении «приближает решение главной гуманитарной проблемы Донбасса — кризиса водоснабжения». По его словам, на пути к Славянско-Краматорской агломерации ВС РФ предстоят бои за поселок Райгородок, где берет свое начало канал «Северский Донец – Донбасс», питающий Донецк и другие подконтрольные России населенные пункты.

«В 2022 году в районе Райгородка ВСУ уничтожили инфраструктуру, отвечающую за прокачку воды на территорию ДНР, поставив республику на грань гуманитарной катастрофы. До ее устранения считанные километры по земле, но очень много тяжелой боевой работы», — подчеркнул Поддубный.