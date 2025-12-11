В США назвали условие, при котором отправят своих послов на встречу в Европу

Левитт: США отправят послов в Европу, если сделка по Украине будет достижима

Американская сторона готова направить своих представителей на встречу в Европу в конце этой недели, если появится уверенность в возможности заключения соглашения по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Каролин Левитт, чьи слова приводит ТАСС.

«Его (президента США Дональда Трампа — прим. ред.) специальный посланник Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами, буквально прямо сейчас, чтобы понять, есть ли реальная возможность подписания мирного соглашения. Если мы сочтем, что эти встречи заслуживают внимания со стороны представителей США в эти выходные, то мы отправим туда своих представителей», — заявила Левитт журналистам.

Портал Axios со ссылкой на собственные источники ранее сообщил о планах проведения в Париже в субботу, 13 декабря, встречи высокопоставленных чиновников из США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Целью встречи станет обсуждение плана, предложенного Трампом, по разрешению украинского кризиса.

