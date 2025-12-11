На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа лучшая стратегия для отмены антидепрессантов

Lancet: медленное снижение дозы — лучшая стратегия отказа от антидепрессантов
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Постепенное снижение дозировки антидепрессантов в сочетании с психологической поддержкой может быть столь же эффективным для предотвращения рецидива депрессии, как и продолжение медикаментозного лечения. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав результаты 76 рандомизированных клинических испытаний. Работа опубликована в журнале The Lancet Psychiatry.

Как подчеркнули авторы, речь не идет о том, что антидепрессанты «не нужны». Напротив, исследования подтверждают их эффективность. Но для части пациентов, которые успешно вышли в ремиссию и хотят прекратить терапию из-за побочных эффектов или нежелания принимать лекарства годами, существуют безопасные альтернативные стратегии. Ключевое условие — плавное снижение дозы и обязательная психологическая поддержка.

В метаанализ вошли данные 17 379 взрослых с частичной или полной ремиссией депрессии или тревожных расстройств, которые в среднем наблюдались около года. Ученые сравнили пять стратегий: резкая отмена антидепрессанта (с заменой на плацебо), быстрое снижение дозы (4 недели и меньше), медленное снижение дозы (более 4 недель), уменьшение дозы без полной отмены и продолжение обычной терапии.

Лучшие результаты показали две стратегии: медленное снижение дозы с психологической поддержкой и продолжение приема антидепрессанта в стандартной дозировке. Обе методики предотвращали рецидив с сопоставимой эффективностью.

По расчетам авторов, постепенная отмена при поддержке психотерапии предотвращает один рецидив на каждые пять человек по сравнению с резкой отменой или быстрым снижением дозировки.

Интересно, что даже сокращенные дозы медикаментов работали лучше, чем резкий отказ. А включение психотерапии улучшало все схемы, хотя качество доказательств в этой части ниже.

При этом серьезных различий по побочным эффектам между стратегиями не выявлено — но авторы отмечают нехватку данных о синдроме отмены и влиянии разных подходов на качество жизни.

Согласно авторам исследования, вывод прост: антидепрессанты эффективны, но не всем нужно принимать их годами. При желании прекратить терапию нужно делать это постепенно и обязательно в сопровождении специалиста.

Ранее был найден неочевидный метод лечения депрессии.

