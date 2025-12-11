На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме заявили о незаинтересованности Трампа в войне с Венесуэлой

Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в продолжительном военном конфликте с Венесуэлой. Об этом сообщает ТАСС.

Ее спросили, может ли начало авиаударов по целям на территории Венесуэлы, а также потенциальное полномасштабное вторжение вооруженных сил США привести к затяжному военному конфликту, крайне непопулярному среди сторонников Трампа.

«Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране», — сказала Ливитт.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что не имеющее государственной принадлежности судно находилось в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов.

До этого стало известно, что два самолета-истребителя F/A-18 Военно-морских сил США совершили получасовой полет над водами у побережья Венесуэлы. В Пентагоне заявили, что он носил «плановый тренировочный характер» и был направлен на показ боевых возможностей самолетов.

Ранее Трамп заявил, что «дни Мадуро сочтены».

