В Челябинске пациент выпал из окна больницы на седьмом этаже

В Челябинске из окна больницы выпал пациент
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Житель Челябинска не выжил после падения с седьмого этажа. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в областной больнице на проспекте Победы. По данным портала, мужчина поступил в медучреждение за некоторое время до произошедшего из-за длительного запоя.

В стационаре у него началась белая горячка. В какой-то момент он спикировал с седьмого этажа больницы. Спасти его медикам не удалось.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Тюменской области школьница выпала из окна школы. 12-летний ребенок по неизвестной причине спикировал со второго этажа, медики диагностировали несколько серьезных травм, среди них – перелом позвоночника. Ее состояние оценили как средне тяжелое.

Как рассказали знакомые школьницы, она вела себя «странно». Также родители часто ее ругали.

Ранее в Подмосковье неизвестные вытолкнули девушку из окна многоэтажки.

