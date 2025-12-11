На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве оштрафовали блогершу, которую мужчина схватил за ягодицы в метро

Блогершу Карпову, которую мужчина схватил за ягодицы в метро, признали виновной
Блогершу Ксению Карпову, которую мужчина схватил за ягодицы в метро, признали виновной в том, что она «загородила проход». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, пристававший к блогерше мужчина подал на нее заявление. В нем пассажир метро обвинил Карпову в том, что она «бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход». Суд встал на сторону мужчины и признал девушку виновной.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости!», Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей. Также штраф выписали и свидетельнице — подруге Карповой. С нее взыскали 20 тыс. рублей.

Сама блогерша вину не признала.

«На видео видно, что я стою на одном месте. А этот чувак выходит и целенаправленно выходит ко мне, и я отхожу, чтобы его пропустить», — рассказала она каналу.

При этом дело о домогательствах суд рассмотрит отдельно на следующей неделе.

Инцидент произошел на перроне одной из станций московского метро. Карпова снимала ролик для соцсетей, когда к ней подошел неизвестный и резко схватил за ягодицы. После этого пострадавшая обратилась в полицию. В комментарии для «Газеты.Ru» девушка рассказала, что в МВД ей помогли составить заявление и все зафиксировали.

Она также добавила, что не планирует «портить жизнь» подозреваемому, которого к тому моменту уже задержали. По словам блогерши, она просто хочет показать ему, что так поступать нельзя, поэтому будет требовать только извинений.

Ранее пьяный мужчина заснул в вагоне метро и напал на незнакомцев, которые его разбудили.

