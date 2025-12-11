«На уступки придется пойти». Что говорят в России о последней версии плана Трампа

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Москва настаивает, чтобы в процессе мирного урегулирования на Украине были достигнуты договоренности, обеспечивающие прочный и устойчивый мир с гарантиями безопасности для всех сторон конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что на последней встрече в Москве президент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф устранили все недопонимания между РФ и США, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске.

Украинское издание «Зеркало недели» опубликовало обновленный текст мирного плана Дональда Трампа, в рамках которого ВСУ должны полностью выйти из Донбасса, Украине отказывают в членстве в НАТО, а Киев должен «в самое ближайшее время» запустить подготовку к президентским выборам.

Днем ранее, 10 декабря, после консультаций с европейскими партнерами Киев передал Вашингтону собственные правки для текста мирного соглашения. Агентство Axios со ссылкой на официальных лиц Украины и США пишет, что правки включают предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

«Украинский ответ содержит комментарии и предполагаемые поправки, которые направлены на то, чтобы сделать мирный план выполнимым», — говорится в материале.

Эту информацию подтвердил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он сообщил, что европейские официальные лица представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины.

«Главный вопрос — на какие территориальные уступки готова Украина. Ответ должна дать украинская сторона. Это ясно дали понять президенту Трампу», — добавил он.

Новая версия старого плана

Доработанный текст мирного плана, который был предложен США, по данным украинских СМИ включает четыре отдельных документа:

— соглашение Украины, России, США и Европы, состоящее из 20 пунктов;

— рамочные заверения по безопасности для Украины;

— обязательства США касательно НАТО;

— соглашение между США и Россией.

В тексте соглашения фиксируется, что Крым, Луганская и Донецкая области (ЛНР и ДНР) находятся под контролем России, и изменение статуса этих территорий возможно только дипломатическим путем . Кроме того, в Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону в рамках тех 30% региона, которые сейчас контролируют ВСУ.

«В обновленном американском плане остался пункт о том, что украинские войска выводятся из Донецкой области, но в целом контроль над территорией остается за Россией, а потому управлять демилитаризованной зоной будут россияне», — отмечает газета Financial Times (FT).

По Запорожской и Херсонской областям США предлагают закрепить текущую линию соприкосновения, но остальные территории за пределами пяти оговоренных регионов Россия должна покинуть (Речь о Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях). Отдельно в тексте фиксируется предложение о запуске Запорожской АЭС под контролем США с передачей вырабатываемой электроэнергии поровну России и Украине.

Вместо отказа Киева от вступления в НАТО на законодательном уровне, Штаты предлагают ввести обязательство в законодательных документах Альянса не расширяться и не приглашать Украину в НАТО. Штаты также хотят «модерировать» диалог РФ–НАТО по вопросам безопасности.

«Численность ВСУ в мирное время должна быть ограничена до 800 тыс. человек. При этом отдельное рамочное соглашение по гарантиям безопасности для Украины носит формат «заверений» и не является юридически обязательным», — говорится в статье FT.

Соединенные Штаты также включили в пакет обязательство поддержать вступление Украины в ЕС и содействовать проведению выборов на Украине «как можно скорее» после подписания соглашения.

Что касается российских замороженных активов, то часть из них должна быть разморожена и направлена на восстановление Украины, а $100 млрд из замороженных российских активов будут использованы для реализации совместных проектов США и РФ.

Вспомнить о главном

Обилие вариантов мирного соглашения совершенно не гарантирует, что главные задачи, которые ставила перед собой Россия, когда начинала СВО, будут выполнены. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Главный вопрос для России заключается не в том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС или какой будет численность украинских военных. Для нас изначально было первостепенно провести демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечить свободу русской православной церкви», — сказал политолог.

По мнению Солонникова, даже президентские выборы, которые прописаны в предложенном США плане, не помогут решить вопрос с денацификацией Украины.

«Корни конфликта идут еще со времен президентства Порошенко. Когда его сменил Зеленский, ничего не только не изменилось, но ситуация даже ухудшилась. Если сейчас Зеленского снимут и поставят марионетку, которая будет полностью подконтрольна Западу, например, Залужного, то этот новый президент не перестанет ненавидеть Россию», — заявил политолог.

В настоящий момент президентские выборы на Украине — это инструмент для решения задач США, которые просто хотят, чтобы Москва как можно быстрее согласилась на подписание выгодного им мирного плана, заключил Солонников.

Такую точку зрения поддержали и в Госдуме. Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ни один из планов, который был опубликован в СМИ, не соответствует тому, что Россия хотела бы видеть по итогу завершения СВО.

«Я пока не увидел ни одного плана, который бы соответствовал нашим интересам. Особенно возмущающим выглядел план по заморозке конфликта по линии соприкосновения, от которого вроде бы уже отказались. Видимо, на какие-то уступки все равно придется пойти, но они не должны повлиять на общую цель, которую ставила перед собой Россия», — сказал депутат.

По его мнению, не стоит полностью полагаться на те тексты мирного соглашения, которые были опубликованы в СМИ, потому что они зачастую нужны, чтобы сформировать ошибочное представление реальности у читателей.

«Вспомним, что между российской и американской стороной было много совещаний и встреч в закрытом формате. Это единственно правильный вариант переговоров в данном случае, потому что любой еще не подписанный документ можно легко исказить», — заключил Колесник.

О том, что опубликованные в СМИ планы не имеют ничего общего с тем документом, который в итоге будет подписан, говорит и доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог Кирилл Коктыш.

«Дипломатия никогда не делается в мегафонном режиме, как неоднократно подчеркивала российская сторона, а потому все тексты мирных соглашений, которые мы видим сейчас в СМИ, скорее всего, не имеют ничего общего с тем, что в итоге будет подписано между сторонами конфликта. Подобные публикации имеют целью воздействовать на массы, и ничего более», — отметил политолог.

По его мнению, подобные публикации могут иметь даже положительные последствия для России, поскольку раскол, который наметился в Европе относительно будущего замороженных российских активов, ослабил позиции европейских союзников Украины.

Бизнес и ничего более

Одновременно с появлением новой версии мирного плана администрация Трампа передала своим европейским коллегам ряд документов, в которых излагается ее видение возвращения России в мировую экономику.

«В документах подробно описываются планы американских финансовых компаний использовать около $200 млрд замороженных российских активов для проектов на Украине, включая новый крупный центр обработки данных, который будет работать от Запорожской АЭС. Также предусматриваются инвестиции американских компаний в проекты по добыче редкоземельных металлов, бурению нефтяных скважин в Арктике и содействие восстановлению российских энергопотоков в Европу», — пишет WSJ со ссылкой на источники.

США хотят вернуть Россию в мировую экономику. Что предлагает Вашингтон? Администрация США представила европейским партнерам проект экономических мер, направленных на возвращение... 11 декабря 06:51

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия является привлекательным и выгодным рынком для зарубежных инвесторов, но отказался давать комментарии относительно возможных совместных проектов Москвы и Вашингтона.

«Что касается планов США вернуть РФ в мировую экономику, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением», — подчеркнул представитель Кремля.

Миротворческие порывы США на самом деле обусловлены тем, что Вашингтон хочет получить выгоду от заключения мира между Украиной и Россией, и публикуемые тексты мирных соглашений это подтверждают, уточнил политолог Солонников.

«Задача США — поставить под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию, поставить под свой контроль инфраструктуру, ввести свои войска для контроля транспортных коммуникаций, получить контроль над добычей редкоземельных металлов и задешево покупать в России газ и дорого продавать его в Европу. Собственно, все эти задачи Штаты четко прописали в мирном соглашении», — пояснил эксперт.

Он считает, что российский бизнес видит в подобных предложениях со стороны Штатов определенные плюсы, но это только бизнес, а не решение фундаментальных вопросов, решение которых должна была обеспечить СВО.