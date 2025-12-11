МОК снял ограничения на участие молодых спортсменов из России в международных турнирах

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины, и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких‑либо дополнительных проверок», — написал Дегтярев.

При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее МОК допустил проведение международных соревнований на территории Белоруссии.