В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Россией и Украиной

Американский президент Дональд Трамп разочарован и Россией, и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — подчеркнула Левитт.

11 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп усилил давление на президента Украины Владимира Зеленского и требует от него принять мирный план, а также провести президентские выборы.

В этот же день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что на данный момент нет ни одного мирного плана по Украине, который полностью бы соответствовал интересам России, особенно если речь идет о заморозке конфликта по линии соприкосновения.

Ранее Лавров перечислил причины затягивания украинского конфликта.