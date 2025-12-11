На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Россией и Украиной

Белый дом: Трамп разочарован Россией и Украиной
true
true
true
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп разочарован и Россией, и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — подчеркнула Левитт.

11 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп усилил давление на президента Украины Владимира Зеленского и требует от него принять мирный план, а также провести президентские выборы.

В этот же день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что на данный момент нет ни одного мирного плана по Украине, который полностью бы соответствовал интересам России, особенно если речь идет о заморозке конфликта по линии соприкосновения.

Ранее Лавров перечислил причины затягивания украинского конфликта.

