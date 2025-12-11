В Белом доме рассказали, знает ли Трамп о последнем предложении Зеленского по Украине

Белый дом: Трамп в курсе предложения Зеленского по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп знает о последнем предложении украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в республике. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Да», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что в настоящее время спецпосланник президента США Стив Уиткофф и другие чиновники ведут переговоры с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. По ее словам, американская сторона хочет понять, есть ли шанс на подписание мирного соглашения.

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.

Газета The Telegraph сообщила, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Украинское издание «Зеркало недели» позднее уточнило, что Киев хочет получить назад занятые российскими войсками части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей взамен на уход ВСУ из Донбасса.

Ранее Трамп усилил давление на Зеленского по мирному плану.