Известных в России украинских блогеров депортировали из США

Блогеров Захара и Ангелину Павелко депортировали из США
angelamll/TikTok

Украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко, известных в России по обзорам на популярное американское печенье Crumbl Cookies, депортировали из США. Об этом Павелко рассказала в TikTok.

По ее словам, у них был только день на сборы, после чего они должны были покинуть территорию страны.

«Вещей у нас очень много: три чемодана, две ручных клади и три посылки примерно по 25 килограммов», — уточнила блогерша.

Причины депортации и другие подробности Ангелина Павелко не раскрыла.

До этого стало известно, что Израиль в ближайшее время может лишить временного статуса более 20 тыс. беженцев, находящихся в стране с начала боевых действий на Украине в 2022 году. Срок действия групповой защиты истекает в конце месяца, однако решение о ее продлении правительство пока не приняло. Временный защищенный статус позволял украинцам легально проживать и работать в Израиле. Теперь же появляется риск депортации, если в ближайшее время наступит перемирие на Украине.

Ранее из США депортировали полсотни украинцев.

