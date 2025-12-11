Путин объявил об индексации пенсий выше уровня инфляции. Сколько будут платить?

Владимир Путин сообщил, что с 1 января страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Кроме этого, увеличатся и социальные пенсии — их индексация запланирована на апрель. Как изменятся выплаты и кому еще поднимут пенсию в 2026-м — в материале «Газеты.Ru».

Страховые пенсии по старости с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Социальные же пенсии, как сообщил глава государства, в следующем году будут увеличены в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионеров. Их проиндексируют с 1 апреля.

«Важно и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров. Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции», — отметил президент РФ.

Страховая и социальная пенсия: в чем разница?

Страховая и социальная — это два разных вида пенсии. Первая представляет из себя ежемесячную выплату, которая компенсирует потерю дохода из-за достижения пенсионного возраста. Она формируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями в Социальный фонд России в период трудовой деятельности гражданина.

Страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты (гарантированная государством базовая часть пенсии) и суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость коэффициента пересчитывается ежегодно и в 2026-м составит 156,76 рублей.

Социальная же пенсия назначается гражданам, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа или его недостаточно для получения страховой пенсии.

Большинство граждан России получают именно страховую пенсию. Социальную же — около 3,5 млн человек.

Как изменятся выплаты?

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в 2026 году страховые пенсии будет проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам. Повышение объединит в себе сразу две индексации: традиционную — по уровню инфляции и дополнительную — с учетом роста зарплат.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости к концу 2026 года составит 27 117 рублей.

Социальные пенсии в РФ, по словам депутата Госдумы Алексея Говырина, проиндексируют на 6,8%. Как подсчитали журналисты, в 2026 году средний размер выплаты составит 16,6 тыс. рублей.

Кому еще увеличат пенсию?

Также в 2026 году будут увеличены военные пенсии. Как отметил Говырин, индексация будет проведена дважды: в январе и в октябре.

«В 2026 году вырастут и военные пенсии. С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое пройдет как уточнение в рамках бюджета», — отметил парламентарий.

Кроме этого, ежемесячную надбавку к пенсии в следующем году четыре раза (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.