ПАОК Чалова сыграл вничью с «Лудогорцем» в Лиге Европы

ПАОК Чалова и Оздоева сыграл вничью в матче с «Лудогорцем» в Лиге Европы
FC PAOK

Греческий ПАОК, за который выступают российские полузащитник и нападающий Магомед Оздоев и Федор Чалов, сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче 6-го тура Лиги Европы.

Встреча, которая проходила в Болгарии, завершилась со счетом 3:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет открыл на 33-й минуте Петар Станич из «Лудогорца», но уже перед перерывом Кирилл Десподов установил равный счет. В начале второго тайма Алессандро Вольякко вывел ПАОК вперед. На 70-й минуте Оливье Вердон вернул ничью в 2:2, а на 77-й минуте Ивайло Чочев вновь голом вывел болгар вперед. На последней минуте основного времени Миту установил окончательный счет 3:3.

«Лудогорец» располагается на 24-й позиции в турнирной таблице, имея 7 очков. ПАОК занимает 15-е место, набрав 9 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее стало известно о смене украинского «Шахтера» прописки на киевскую.

Футбол. Лига Европы
