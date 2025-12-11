IIHF примет решение о допуске российских юношей в конце января

Президент IIHF Тардиф: решение о допуске российских юношей будет в конце января

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что допуск российских юниоров на международные турниры будет рассмотрен в течение двух месяцев, передает «Матч ТВ».

«Это рекомендация МОК. Решение IIHF будет принято в конце января 2026 года. Рекомендация касается только юношей и девушек до 18 лет. Она не может применяться к текущему сезону 2025/26», — заявил Тардиф.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут.

Ранее в ФХР возмутились причиной недопуска сборной России по хоккею на ЧМ.