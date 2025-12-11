Взрыв возле метро в Киеве квалифицировали как теракт

Взрывы в Дарницком районе Киева расследуются как теракт. Об этом сообщила городская прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, первый взрыв произошел во время патрулирования территории двумя нацгвардейцами. В результате инцидента один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

В прокуратуре добавили, что второй взрыв произошел в момент работы сотрудников полиции и скорой помощи на месте происшествия. По информации ведомства, в результате пострадали двое полицейских.

«Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт. <...> В настоящее время известно, что взорвалось самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве возле метро «Харьковская» произошел взрыв. При этом очевидцы заявляли о нескольких хлопках. На месте работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи.

Ранее на Украине один водитель маршрутки бросил гранату в другого.