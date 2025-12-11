Глава Евродипломатии рассказала о потрясении из-за скандала с Могерини

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и нацбезопасности Кая Каллас в ходе собрания сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS), посвященного аресту ее предшественницы Федерики Могерини, признала влияние инцидента на репутацию ЕС. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на участников встречи.

«Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу», — сказала она сотрудникам.

Само выступление главы Евродипломатии продлилось порядка 30 минут. Отмечается, что во время собрания Каллас успела ответить лишь на три вопроса, после чего удалилась для участия в видеоконференции лидеров «коалиции желающих».

2 декабря экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини была задержана в Бельгии по делу о мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов в Колледже Европы, который она ныне возглавляет. Кроме нее задержаны еще двое, в том числе экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. Сейчас Могерини находится под стражей. Следствие подозревает ее в коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.

