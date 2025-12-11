По запросу Киева: в Польше задержали сотрудника Эрмитажа за раскопки в Крыму

В Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

В Польше по запросу Киева задержали российского археолога, работающего в Эрмитаже. Это произошло на прошлой неделе, сообщила со ссылкой на источники польская радиостанция RMF FM.

«Александр Б. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности в варшавской гостинице. Он разыскивался украинцами за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.

Киев будет добиваться экстрадиции ученого, которого обвиняет в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Ущерб оценивается более чем в 200 миллионов гривен»,

— говорится в материале.

RMF FM отметила, что речь идет о «заведующем отделом древней археологии Эрмитажа». Эту должность занимает Александр Бутягин, который с 1999 года руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий.

Претензии Киева связаны именно с этими раскопками. Украина считает Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году, своей территорией, а археологические экспедиции, проводимые там, соответственно, незаконными. РИА Новости со ссылкой на данные розыскной базы правоохранительных органов Украины сообщило, что Бутягина объявили в розыск в 2024 году.

«Он и его команда проводили раскопки в «Древнем городе Мирмекий» в Керчи без разрешений. По данным украинских следователей, эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия», — указано в материале RMF FM.

По информации радиостанции, после задержания Бутягина допросили в Варшаве, после чего суд арестовал его на 40 дней.

Посольство России подтвердило информацию о задержании и аресте ученого. Как рассказал РИА Новости временный поверенный в делах Москвы в Польше Андрей Ордаш, Бутягин был задержан еще 4 декабря. При этом ранее он посетил другие страны Евросоюза, где читал лекции, и ни у кого не возникло к нему претензий.

«Из польской прокуратуры нам только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина… Не дожидаясь официальной информации польской стороны, мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным», — уточнил Ордаш, добавив, что уже посетил ученого.

По словам дипломата, Бутягин чувствует себя хорошо и не имеет никаких жалоб на условия содержания. У археолога также есть польский адвокат, с которым российское посольство контактирует. Решение суда об аресте ученого уже обжаловали. Однако дата заседания, на котором будут рассматривать украинский запрос о его экстрадиции, пока не назначена.

Политизированная акция

На задержание Александра Бутягина уже отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что археолога пригласили прочитать курс лекций в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде. Также она назвала обвинения, предъявленные ученому, абсурдными и заявила, что РФ обязательно отреагирует на действия польских властей.

«Российский ученый обвиняется киевским режимом в «уничтожении культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму, который, напомним, является неотъемлемой частью Российской Федерации.

Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий»,

— заявила Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что задержание Бутягина является правовым произволом, и добавил, что Россия будет добиваться освобождения ученого. Кроме этого, официальный представитель Кремля призвал россиян пока воздержаться от поездок в Польшу.

«Мы принимаем во внимание оголтелость, которая еще царит в отношении нашей страны в Варшаве. Это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям», — объяснил Песков.