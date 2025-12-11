Белый дом назвал причину захвата танкера у берегов Венесуэлы

США захватили танкер неподалеку от берегов Венесуэлы, потому что он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть для нужд Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Что произошло вчера: минюст запросил и получил ордер на арест судна, потому что это входящее в теневой флот и находящееся под санкциями судно, о котором известно, что оно перевозит санкционную нефть с черного рынка в интересах КСИР», — объяснила Левитт.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что военные США задержали у берегов Венесуэлы нефтяной танкер. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что не имеющее государственной принадлежности судно находилось в санкционных списках и недавно пребывало в одном из венесуэльских портов.

11 декабря власти Гайаны заявили о незаконном использовании флага их страны танкером, задержанным накануне американскими силовиками.

Ранее Трамп заявил, что «дни президента Венесуэлы Мадуро сочтены».