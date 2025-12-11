На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС утвердили выделение Киеву нового транша макрофинансовой помощи

Совет ЕС утвердил выделение Киеву €2,3 млрд макрофинансовой помощи
Global Look Press

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил выделение Украине шестого транша макрофинансовой помощи в размере €2,3 млрд. Об этом говорится в заявлении Совета, опубликованном на официальном сайте.

«Основная цель этого финансирования – укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержка функционирования ее государственного управления», — говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что принятие данного решения стало возможным после выполнения Киевом восьми условий, необходимых для очередного транша, а также завершения одного из требований, предусмотренных четвертым траншем.

11 декабря издание Politico сообщило, что страны ЕС тайно обсуждают возможность добровольного финансирования Украины отдельными странами — членами блока за счет собственных бюджетов, если объединению не удастся согласовать схему по изъятию замороженных активов России.

Среди наиболее вероятных участников такой модели выделяют Германию, государства Скандинавии и Балтии. При этом участники переговоров осознают, что данный план чреват «серьезным расколом в сердце» ЕС, поскольку отдельные страны возьмут на себя обязательства помощи Киеву в ущерб принципу солидарности в блоке.

Ранее США пообещали сократить помощь Украине.

