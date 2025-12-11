Погибший на Украине десантник «служил в составе небольшого британского контингента на Украине», заявил премьер-министр Кир Стармер. По информации The Guardian, это стало первым случаем публичного признания гибели британского солдата на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что не менее 100 британских подданных воюют против России. По его словам, Москва сделает все необходимые выводы.

Великобритания тайно направила своих военнослужащих на территорию Украины, что было предано огласке лишь после гибели на украинском полигоне 28-летнего британского десантника Джорджа Хули, пишет Press Association (PA).

«[Британское] правительство ранее не сообщало о присутствии десантников на Украине»,

— говорится в публикации.

Газета The Guardian обратила внимание, что на Украине с февраля 2022 года погибло более 40 британцев , однако «смерть Хули стала первым случаем публичного признания гибели британского солдата».

Накануне британский премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления в палате общин заявил, что Хули погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта, наблюдая за испытанием «новой оборонительной системы» с участием украинских военнослужащих. Политик признал, что десантник «служил в составе небольшого британского контингента на Украине».

Британское минобороны сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине 9 декабря. Спустя день было обнародовано, что погибшим оказался младший капрал Хули, который служил в парашютном полку британской армии.

«Тесное сотрудничество»

Лондон «неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, численность которых, как считается, не превышает 100 человек», поскольку британские власти не хотят, чтобы Россия использовала такие сведения «в пропагандистских целях», подчеркнуло издание. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил эту информацию.

«Сейчас уже вынуждены были признать факты прямого участия в войне против России британских военнослужащих, спецназовцев.

После того, как один из них погиб, британское правительство не могло скрывать эти обстоятельства. Заявлено, что не менее 100 британских подданных находятся в рядах воюющих против Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Москва сделает все необходимые выводы из «этого очередного проявления истинной сущности британского режима», добавил Лавров.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с ТАСС подчеркнул, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО. Официально подтверждено присутствие на Украине не только спецназа, но и военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, добавил он.

По данным The Guardian, Лондон «тесно сотрудничает» с Киевом в вопросах «подготовки войск и медицинского персонала, а также в разработке вооружений».

Что известно о британском десантнике?

По информации Daily Mail, Хули служил в воздушно-десантном пехотном полку британской армии, который базируется преимущественно в казармах Мервиль в Колчестере. При этом не разглашается, к какому именно батальону парашютного полка был приписан погибший десантник. PA обратило внимание, что 1-й батальон находится под командованием спецназа, а другие входят в состав британского подразделения быстрого реагирования.

The Sun утверждает, что Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения, а на Украине занимался тестированием средств противовоздушной обороны.

The Guardian узнала, что Хули перед гибелью наблюдал за испытанием поставленного Великобританией оборонительного оборудования или за тем, как украинские военнослужащие учились использовать собственное снаряжение, «прежде чем что-то пошло не так». Другие британские солдаты в результате инцидента не пострадали. Однако The Sun утверждает, что погибли минимум четверо военных ВСУ.

Хули служил в британской армии с ноября 2015 года. Его направляли в командировки в Афганистан, Африку и Восточную Европу. В январе десантнику должны были присвоить звание капрала.