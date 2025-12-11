На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп хочет смены руководства одного из крупнейших телеканалов

Левитт: Трамп хочет смены руководства телеканала CNN
true
true
true
close
Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп хочет смены руководства телеканала CNN. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Слова президента о продаже CNN и новом руководстве подтверждаются обменом с репортером CNN в комнате. Их аудитория уменьшается, рейтинги снижаются и президент справедливо верит, что сети пошло бы на пользу сменить владельца», — уточнила Левитт.

CNN входит в Warner Bros. Discovery, на покупку которого претендуют Paramount и Netflix.

В ноябре Дональд Трамп подверг резкой критике американские телеканалы ABC и NBC. По словам американского лидера, они являются катастрофой и виртуальным оружием Демократической партии США. Эти телеканалы следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку «радикально-левых».

Президент также призвал сократить количество фейковых новостей.

Ранее Трамп раскритиковал австралийского репортера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами