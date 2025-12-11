Трамп хочет смены руководства одного из крупнейших телеканалов

Американский лидер Дональд Трамп хочет смены руководства телеканала CNN. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Слова президента о продаже CNN и новом руководстве подтверждаются обменом с репортером CNN в комнате. Их аудитория уменьшается, рейтинги снижаются и президент справедливо верит, что сети пошло бы на пользу сменить владельца», — уточнила Левитт.

CNN входит в Warner Bros. Discovery, на покупку которого претендуют Paramount и Netflix.

В ноябре Дональд Трамп подверг резкой критике американские телеканалы ABC и NBC. По словам американского лидера, они являются катастрофой и виртуальным оружием Демократической партии США. Эти телеканалы следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку «радикально-левых».

Президент также призвал сократить количество фейковых новостей.

Ранее Трамп раскритиковал австралийского репортера.