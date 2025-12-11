«На 300 км все сожжем». Польский генерал пригрозил уничтожить Калининград

Страны НАТО могут нанести удары по Калининградской области и «все сжечь», пригрозил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что РФ считает страны альянса «своей следующей целью». Он призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления и подчеркнул, что они уже находятся под ударом. В России же неоднократно заявляли, что не собираются воевать с ЕС и НАТО.

Бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за мнимой угрозы со стороны России.

«За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер. <…> Сегодня нужно четко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», — сказал он в беседе с порталом Fakt.

Громадзинский добавил при этом, что Польша не хочет идти «на крайние меры».

«Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем . Это четкий сигнал», — пригрозил генерал.

Одновременно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, так как Москва якобы видит альянс «следующей целью».

«Я здесь сегодня для того, чтобы объяснить, в какой ситуации находится НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну еще до ее начала. И для этого нам нужно предельно ясно осознавать угрозу. Мы — следующая цель России. И мы уже находимся под ударом. Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупреждал, что то, что происходит на Украине, может произойти и с государствами-союзниками. Мы должны перейти к военному образу мышления», — сказал он, выступая в Берлине.

В России при этом неоднократно заявляли, что воевать с НАТО и Европой не собираются.

Активизация НАТО

В ноябре заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области.

Балтийский регион подвергается активной милитаризации через наращивание коалиционных сил и средств, отметил он, добавив, что ранее Балтика была пространством сотрудничества, но теперь усилиями НАТО превратилась в зону конфронтации.

«Альянс запустил в этом году миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории, чтобы поставить под контроль и ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России», — пояснил Грушко.

3 ноября французское издание AgoraVox писало, что Сувалкский коридор, который примыкает к Калининградской области, является местом «гипотетического конфликта» между Россией и НАТО. Установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции Литвы, Латвии и Эстонии от остальной части альянса, отмечалось в материале.

Блокада эксклава

Ранее глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о возможном ограничении транзита в Калининградскую область. Вильнюс пойдет на такой шаг, если вопрос с возвращением литовских грузовиков из Белоруссии и контрабандой сигарет не будет решен.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может рассматривать такие ограничения как фактическое объявление войны. «Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать. Живут такой тревожной жизнью. Видимо, они решили себя немножко взбодрить, совсем засыпать стали», – сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник добавил, что ограничение транзита нанесет ущерб в первую очередь самой Литве, так как она зависит от доходов от него и от продажи сельхозпродукции.