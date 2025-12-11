«Раскрутил до космической скорости». В Пермском политехе произошел взрыв, погибли отец с дочерью

Число пострадавших из-за взрыва в Пермском политехе выросло до четырех

В Пермском политехе во время лабораторных испытаний произошел взрыв при разгерметизации гидродинамического стенда. В результате инцидента погибли директор предприятия, которое изготовило образец, и его дочь. Кроме того, четыре человека получили травмы. СК уже возбудил уголовное дело. Предполагается, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) произошла разгерметизация гидродинамического стенда (экспериментальная установка для изучения течения жидкостей и газов), погибли мужчина и восьмилетняя девочка, сообщило региональное управление СК России.

«Инцидент произошел в ангаре, принадлежащем университету, который арендуют юридические лица для проведения испытаний оборудования»,

— рассказали ТАСС в ведомстве.

По предварительной информации, на стенде с научным оборудованием при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции.

«Ударной волной снесло двери в лаборатории», — пишет SHOT.

В ПНИПУ уточнили, что погибший не был сотрудником университета, он руководитель предприятия, изготовившего образец. Ural Mash выяснил, что это 41-летний директор завода «Анкос». Вместе с ним была его дочь. Сейчас вуз проводит проверку и выясняет, почему девочка находилась на объекте в нарушение техники безопасности.

«Она оказалась рядом с аппаратурой случайно. По одной из версий, туда посмотреть на испытания привел ее отец»,

— пишет Mash.

Также в результате происшествия пострадали три представителя предприятия. Двух мужчин в возрасте 64 и 37 лет госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, они в стабильном состоянии, третий отказался от госпитализации. Позже РИА Новости выяснило, что пострадал еще один человек.

По информации Mash, у госпитализированных диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.

«От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал ректор университета Антон Петроченков.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия. Их деятельность координирует прокуратура. Сейчас продолжается осмотр территории, следователи и криминалисты изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия.

«На закрытой за забором территории стоит автомобиль скорой помощи. Стоят полицейские и никого не пускают. Ходят следователи и сотрудники МЧС. ДПСники всех отгоняют и запрещают снимать», — пишет местный новостной портал 59.ru.

В вузе заверили, что угроз другим сотрудникам и студентам нет.

Причина происшествия

Испытательная машина сошла с гидродинамического стенда в результате нарушения технологического процесса, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края. Источники Mash утверждают, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

«Произошел разрыв металлического диска во время испытаний. Сотрудник Пермского политеха раскрутил его в гидродинамическом стенде до космической скорости — ~7,9 км/с»,

— говорится в публикации Telegram-канала.

Точную причину инцидента установят в ходе следствия, уже возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Прокуратура Пермского края поставила на контроль ход расследования дела. Кроме того, надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при организации деятельности университета.