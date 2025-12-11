Выявлено неочевидное качество тревожных людей

Ученые из Университета Баффало выяснили: при повышенной тревожности люди хуже рассчитывают последствия своих решений. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Авторы работы установили, что информация о долгосрочных выгодах действительно помогает большинству людей принимать более рациональные решения. Но у людей с высокой тревожностью эта стратегия почти не работает — они не способны «перешагнуть» через моментальный дискомфорт, даже если знают, что в будущем выиграют.

«Тревога буквально искажает оценку будущего. Человек видит только свою текущую эмоциональную боль и стремится избавиться от нее любой ценой», — объяснили исследователи.

Чтобы изучить, как тревога влияет на принятие решений, ученые разработали новую методику. 504 участникам предлагали серию бытовых ситуаций: от рабочих конфликтов до домашних обязанностей. В одних случаях сценарии дополняли описанием возможных последствий в будущем, в других — лишними фактами, не связанными с долгосрочной выгодой.

У большинства участников информация о будущем действительно повышала готовность выбрать полезное, но неприятное действие. Однако по мере роста уровня тревожности эффект исчезал: люди с выраженной тревогой почти не реагировали на «подсказки» о будущем.

Авторы подчеркнули: полученные данные меняют понимание того, как тревога нарушает поведение. Речь не только о страхе, но и о срыве механизма, который должен направлять человека к долгосрочным целям.

Это открывает новые направления для психотерапии: тренировки навыков учета будущих последствий, поведенческие практики, которые помогают переориентировать внимание с текущего дискомфорта на долгосрочные результаты.

«Если научить людей с тревожностью удерживать в фокусе будущие выгоды, можно ослабить патологический цикл избегания», — отметили авторы.

Будущие исследования должны проверить, удастся ли перенести эти эффекты из лаборатории в клиническую практику — и смогут ли такие методы действительно снижать уровень тревоги и менять поведение.

