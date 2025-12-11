Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США

Медведев: референдум по территориям на Украине затормозит переговоры

Проведение референдума по территориальным вопросам на Украине затормозит переговорный процесс. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» — написал политик.

Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках решения конфликта в республике может быть вынесен на голосование. По его словам, пока механизм организации референдума неизвестен.

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.

Газета The Telegraph сообщила, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Украинское издание «Зеркало недели» позднее уточнило, что Киев хочет получить назад занятые российскими войсками части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей взамен на уход ВСУ из Донбасса.

